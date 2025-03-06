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Кобахидзе отправился с официальным визитом в Туркменистан
06.03.2025 17:28
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе направился с официальным визитом в Туркменистан. Информацию об этом распространяет администрация правительства Грузии.
По их данным, церемония встречи Ираклия Кобахидзе состоится в Международном аэропорту Ашхабада.
Ираклий Кобахидзе, находясь с визитом в Туркменистане, завтра, 7 марта встретится лицом к лицу с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.
«В рамках официального визита под руководством первого вице-премьера Грузии и заместителя председателя кабинета министров Туркменистана в расширенном формате пройдут переговоры членов правительств Грузии и Туркменистана, по итогам которых между отраслевыми ведомствами будут подписаны соглашения о сотрудничестве в различных сферах. Ираклий Кобахидзе отправился в Туркменистан с делегацией, в составе которой первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, министр иностранных дел Мака Бочоришвили, министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе, министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Давид Сонгулашвили, министр спорта Шалва Гоголадзе и руководитель администрации правительства Леван Жоржолиани», - говорится в информации.
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