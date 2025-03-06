

Грузия обратилась в Интерпол за розыском экс-главы фонда Иванишвили

06.03.2025 20:03





По информации прокурора Михаила Садрадзе, соответствующий департамент уже обратился к Интерполу по поводу розыска Георгия Бачиашвили по красному циркуляру.



«Насколько мне известно соответствующий департамент, структурная единица уже обратился в связи с розыском Бачиашвили по красному циркуляру», — сказал прокурор.



Для справки, обвинение Георгию Бачиашвили касается действий, предпринятых в 2017 году. В частности, по версии прокуратуры, Бачиашвили передал инвестору только 536 900 долларов США вместо полной прибыли от вложенной инвестиции, а остальные 8986 биткойнов, принадлежащих инвестору, незаконно присвоил себе. Стоимость этих биткойнов в период незаконного завладения ими составляла до 43 млн. долларов США.



Георгий Бачиашвили не считает себя виновным по предъявленным ему обвинениям. Данное деяние предусматривает лишение свободы на срок от 9 до 12 лет



В качестве меры пресечения ему избран залог в размере 2 500 000 лари, а также применены дополнительные ограничительные меры. Однако по этому делу залог Бачиашвили был заменен на заключение.



Кроме того, Георгий Бачиашвили обвиняется еще по двум делам — делу «Мтквари ГЭС» и делу о незаконном пересечении границы.





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