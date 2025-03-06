|
|
|
Грузия обратилась в Интерпол за розыском экс-главы фонда Иванишвили
06.03.2025 20:03
По информации прокурора Михаила Садрадзе, соответствующий департамент уже обратился к Интерполу по поводу розыска Георгия Бачиашвили по красному циркуляру.
«Насколько мне известно соответствующий департамент, структурная единица уже обратился в связи с розыском Бачиашвили по красному циркуляру», — сказал прокурор.
Для справки, обвинение Георгию Бачиашвили касается действий, предпринятых в 2017 году. В частности, по версии прокуратуры, Бачиашвили передал инвестору только 536 900 долларов США вместо полной прибыли от вложенной инвестиции, а остальные 8986 биткойнов, принадлежащих инвестору, незаконно присвоил себе. Стоимость этих биткойнов в период незаконного завладения ими составляла до 43 млн. долларов США.
Георгий Бачиашвили не считает себя виновным по предъявленным ему обвинениям. Данное деяние предусматривает лишение свободы на срок от 9 до 12 лет
В качестве меры пресечения ему избран залог в размере 2 500 000 лари, а также применены дополнительные ограничительные меры. Однако по этому делу залог Бачиашвили был заменен на заключение.
Кроме того, Георгий Бачиашвили обвиняется еще по двум делам — делу «Мтквари ГЭС» и делу о незаконном пересечении границы.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна