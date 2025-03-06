

Кобахидзе: ISFED действовал по указке сил, не имевших добрых намерений в отношении Грузии

06.03.2025 21:23





Премьер-министр «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе повторил свои обвинения в адрес Международного общества за справедливые выборы и демократию (ISFED), заявив, что организация действовала в интересах сил, у которых «нет добрых намерений в отношении Грузии».



За день до заявления Кобахидзе прокуратура запросила у ISFED полную документацию, отражающую параллельный подсчет голосов и выводы, сделанные в результате подсчета голосов на парламентских выборах 2024 года, сославшись на продолжающееся расследование предполагаемого мошенничества на парламентских выборах в качестве причины этого. ISFED подтвердил, что сотрудничает с властями.



15 февраля прокуратура объявила, что ведется расследование предполагаемой фальсификации выборов 26 октября 2024 года. По данным прокуратуры, предметом расследования являются заявления, сделанные публично или через социальные сети различными политическими партиями, президентом Грузии, народным защитником, неправительственным сектором, мониторинговыми организациями, Ассоциацией молодых юристов Грузии, СМИ, а также отдельными лицами и представленные в прокуратуру Грузии, в которых указывались предполагаемые факты фальсификации выборов.



«Грузинская мечта» давно обвиняет организацию «Справедливые выборы» и ее донора USAID в фальсификации данных наблюдения за выборами в пользу оппозиции с целью разжигания политических беспорядков. В беседе с представителями СМИ во время визита в Узбекистан, Кобахидзе вспомнил парламентские выборы 2020 года и заявил, что у ISFED была единственная задача — каким-то образом поставить под сомнение результаты парламентских выборов «без каких-либо причин или оснований». По его словам, в 2020 году организация сфальсифицировала результаты параллельного подсчета, но «сейчас, во второй раз, они не решились сделать то же самое, потому что все это не имело смысла, а вместо фальсификации не стали публиковать нефальсифицированные «ПиВиТи». Кобахидзе также заявил, что прокуратура должна расследовать и результаты параллельного подсчета голосов за 2020 год, добавив: «Я думаю, что может открыться много интересных подробностей относительно возможных преступлений».



ISFED уже давно утверждает, что последние заявления «Грузинской мечты» неточны. В частности, относительно результатов параллельного подсчета голосов выборов 2024 года ISFED пояснил, что они совпадают с результатами Центральной избирательной комиссии (ЦИК), однако «не могут использоваться в качестве меры обоснованности избирательного процесса, поскольку существенные нарушения, наблюдавшиеся в предвыборный период и в день выборов, повлияли на свободное волеизъявление избирателей».



«Как мне известно (и как я и ожидала), прокуратура готовится прекратить дело о фальсификации выборов (решение будет объявлено в ближайшее время). Чтобы подготовить почву, Кобахидзе сегодня снова солгал, заявив, что нет никаких доказательств фальсификаций», — пишет Натиа Мезвришвили, одна из лидеров оппозиционной партии «За Грузию». Действительно, 27 февраля Кобахидзе предвосхитил заключение прокурора и заявил, что никаких фактов и доказательств фальсификации выборов 26 октября не имеется.



«Справедливые выборы», наблюдательная миссия «Мой голос» и Ассоциация молодых юристов Грузии опубликовали совместную оценку выборов 26 октября, в которой говорится, что результаты выборов нельзя считать свободными и справедливыми. В оценке рассматриваются такие нарушения, как мошенничество на выборах и многократное голосование, нарушения процедур маркировки, практически невозможные или неестественные различия между уровнями активности избирателей-женщин и мужчин и многое другое. Организация «Справедливые выборы» утверждает, что выборы не отразили истинную волю общества.



Оппозиция, неправительственные организации, президент Саломе Зурабишвили и значительная часть международных партнеров Грузии не признают легитимность выборов 26 октября. «Грузинская мечта» осталась в парламенте одна, вместе с двумя псевдооппозиционными партиями — «Европейскими социалистами» и «Силой народа». Обе партии состоят исключительно из бывших депутатов «Грузинской мечты».



Источник: Civil Georgia

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





