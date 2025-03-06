

Россия исключает перемирие с Украиной

06.03.2025 22:50





Официальный представитель МИД России Мария Захарова исключила перемирие между Россией и Украиной, подчеркнув, что основой урегулирования могут быть только «твердые договоренности», а любые «передышки» на фронте для Вооруженных сил Украины (ВСУ) недопустимы. «Необходимы твердые договоренности об окончательном урегулировании. Без этого некие передышки, перегруппировки — это все абсолютно неприемлемо, так как будет вести к ровно противоположному результату», — подчеркнула дипломат на брифинге (цитата по ТАСС).



Кроме того, она отметила, что размещение вооруженных сил «под какими-то еврофлагами» на территории Украины является неприемлемым для Москвы. По мнению официального представителя МИД РФ, реальной целью мирного плана, предложенного ранее Францией и Великобританией, является не прекращение конфликта, а попытка не допустить обрушения фронта для ВСУ. «Мы имеем дело с откровенным стремлением любой ценой добиться передышки для агонизирующего киевского режима», — заявила она.



Дипломат также выразила мнение, что пауза будет использована Киевом и его «западными союзниками» для «укрепления военного потенциала и последующих попыток реванша». «Это очевидно. При таком сценарии конфликт неизбежно возобновится с новой силой», — добавила Мария Захарова.



Так российская сторона прокомментировала франко-британскую мирную инициативу, представленную 2 марта. По словам официального представителя МИД РФ, предложенный план «ни на что не опирается, не имеет никаких правовых оснований или юридически закрепленных решений». Суть документа, как полагает Захарова, заключается в создании безопасных условий для развертывания европейских войск на территории Украины под видом миротворческой миссии. Дипломат отметила, что инициаторы плана намерены представить его США, рассчитывая на поддержку Белого дома. «Видимо, как и всегда до этого, России это предъявят неким явочным порядком, ультимативно. Прошлое ничему их не научило», — заключила она.



Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Париж и Лондон предложили Москве и Киеву временное перемирие «в воздухе и на море», а также мораторий на удары по энергетическим объектам. Однако, как уточнил Макрон, прекращение огня не будет распространяться на сухопутные боевые действия, поскольку линия фронта слишком протяженная — ее длина сопоставима с расстоянием от Парижа до Будапешта, и контроль за соблюдением договоренностей на таком участке крайне затруднен. Французский лидер назвал это перемирие «первым шагом к миру» и заявил, что после него в Украине планируется размещение европейских войск.



На фоне этих заявлений в Лондоне был организован экстренный саммит, посвященный созданию военной «коалиции доброй воли», которая должна будет обеспечить безопасность Украины после завершения войны.





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