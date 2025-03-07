

Михаилу Кавелашвили вручили верительные грамоты послы 13 стран

07.03.2025 11:04





Михаилу Кавелашвили вручили верительные грамоты послы 13 стран. Указанную информацию распространяет пресс-служба Михаила Кавелашвили.



По сведениям пресс-службы, вручение верительных грамот состоялось на специальной церемонии.



«Верительные грамоты Михаилу Кавелашвили вручили послы Бельгии, Люксембурга, Филиппин, Камбоджи, Кипра, Малайзии, Пакистана, Сомали, Бурунди, Гватемалы, Мали, Кореи и Таджикистана.



В ходе встречи Михаил Кавелашвили обсудил с дипломатами вопросы углубления многостороннего сотрудничества между странами, а также пожелал им успехов в деятельности.



На мероприятии присутствовали глава Администрации Кетеван Квиникадзе и заместитель министра иностранных дел Грузии Георгий Зурабишвили»,- говорится в заявлении.





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