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Михаилу Кавелашвили вручили верительные грамоты послы 13 стран


07.03.2025   11:04


Михаилу Кавелашвили вручили верительные грамоты послы 13 стран. Указанную информацию распространяет пресс-служба Михаила Кавелашвили.

По сведениям пресс-службы, вручение верительных грамот состоялось на специальной церемонии.

«Верительные грамоты Михаилу Кавелашвили вручили послы Бельгии, Люксембурга, Филиппин, Камбоджи, Кипра, Малайзии, Пакистана, Сомали, Бурунди, Гватемалы, Мали, Кореи и Таджикистана.

В ходе встречи Михаил Кавелашвили обсудил с дипломатами вопросы углубления многостороннего сотрудничества между странами, а также пожелал им успехов в деятельности.

На мероприятии присутствовали глава Администрации Кетеван Квиникадзе и заместитель министра иностранных дел Грузии Георгий Зурабишвили»,- говорится в заявлении.


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