

Папуашвили встретился с председателем оргкомитета Европейского зимнего юношеского олимпийского фестиваля

07.03.2025 11:53





Председатель однопартийного парламента Грузии Шалва Папуашвили встретился с главой оргкомитета Европейского зимнего юношеского олимпийского фестиваля, вице-президентом Национального олимпийского комитета Грузии Мамукой Хабарели.



Шалва Папуашвили поблагодарил Национальный олимпийский комитет и оргкомитет фестиваля за успешное проведение мероприятия.



Мамука Хабарели проинформировал председателя парламента об итоговом отчете Олимпийского фестиваля, который был представлен Европейским олимпийским комитетам в Германии. По его словам, на Генеральной ассамблее Европейского олимпийского комитета во Франкфурте зимний юношеский олимпийский фестиваль Европы «Бакуриани-2025» официально получил статус лучшего спортивного мероприятия.



На встрече Мамука Хабарели вручил председателю парламента особую награду благодарности от имени президента Европейского олимпийского комитета за поддержку Европейского зимнего юношеского олимпийского фестиваля и успешную организацию мероприятия.



С 9 по 16 февраля в Грузии прошел Европейский зимний юношеский олимпийский фестиваль «Бакуриани 2025». В нем приняли участие около тысячи спортсменов из 45 стран.







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