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МИД Бельгии призывает правительство Грузии уважать право на мирные собрания и свободу выражения мнения
07.03.2025 12:12
«Бельгия призывает правительство Грузии уважать право на мирные собрания и свободу выражения мнения», — говорится в заявлении Министерства иностранных дел Бельгии.
«На этой неделе в Грузии начался суд над журналисткой Мзией Амаглобели. Репрессивные действия против журналистов и мирных демонстрантов вызывают глубокую обеспокоенность и несовместимы с европейскими и международными обязательствами Грузии. Бельгия призывает правительство Грузии уважать право на мирные собрания и свободу выражения мнений. Без свободы прессы не существует демократии», — говорится в заявлении.
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