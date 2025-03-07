

МИД Бельгии призывает правительство Грузии уважать право на мирные собрания и свободу выражения мнения

07.03.2025 12:12





«Бельгия призывает правительство Грузии уважать право на мирные собрания и свободу выражения мнения», — говорится в заявлении Министерства иностранных дел Бельгии.



«На этой неделе в Грузии начался суд над журналисткой Мзией Амаглобели. Репрессивные действия против журналистов и мирных демонстрантов вызывают глубокую обеспокоенность и несовместимы с европейскими и международными обязательствами Грузии. Бельгия призывает правительство Грузии уважать право на мирные собрания и свободу выражения мнений. Без свободы прессы не существует демократии», — говорится в заявлении.





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