

Папуашвили: Хазарадзе действует не в интересах Грузии, а в интересах политических и экономических групп других стран

07.03.2025 13:02





Этот человек [Мамука Хазарадзе] настолько лишен чувства Родины, что даже не понимает этого и открыто говорит о том, что действует не в интересах Грузии, а в интересах политических и экономических групп других стран, - указанное заявление в беседе с журналистами сделал председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили.



Как отметил Папуашвили, альянсы и сотрудничество возникают там, где национальные интересы грузинского народа совпадают с интересами политических и экономических групп других стран.



«Этот человек настолько лишен чувства Родины, что даже не понимает этого и открыто говорит о том, что действует не в интересах Грузии, а в интересах политических и экономических групп других стран. Грузинские власти не действуют ни в интересах США, ни в интересах России, ни в интересах Китая, ни в интересах Германии или Франции, грузинские власти действуют только в интересах грузинского народа – это исходная точка. Мамука Хазарадзе и подобные ему мошенники, которые по сей день имеют долг в размере 600 тысяч долларов США перед государственным бюджетом страны, и находящиеся в грузинской политике только благодаря иностранцам, проводят политические и экономические интересы других стран»,- заявил Шалва Папуашвили.



Напомним, что Мамука Хазарадзе (прим. лидер коалиции «Сильная Грузия») заявил о том, что необходимо как можно скорее вернуть американские инвестиции в строительство порта Анаклиа. По его словам, США хотят иметь доступ к рынку сырья Центральной Азии, что должно осуществляться транзитом через порт Анаклиа.





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