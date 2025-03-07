

Папуашвили: Страны Балтии пытаются сменить грузинские власти

07.03.2025 13:05





Мы видим, что три бывшие советские республики, которые сегодня являются членами Евросоюза, я имею в виду страны Балтии, напрямую вовлечены в то, чтобы сменить законные власти в Грузии, - указанное заявление в беседе с журналистами сделал руководитель однопартийного парламента Грузии Шалва Папуашвили.



По его словам, новая администрации США изменила свое отношение с точки зрения вмешательства во внутренние дела других стран, прекратив любое финансирование.



Он также отметил, что в указе президента Трампа четко указано, что указанные средства использовались для дестабилизации в третьих странах.



«Ровным счетом были сняты средства на дестабилизацию. Что раньше делалось руками USAID, NED или другими подобными организациями, которые были более опытными в вопросах смены власти тайком, не напрямую. Сегодня мы видим, что в этот процесс напрямую включены власти нескольких стран, и в этом процесс особо отличаются бывшие советские республики, бывшие три советские республики, которые сегодня являются членами Евросоюза, я имею в виду страны Балтии, напрямую вовлечены в то, чтобы сменить законные власти в Грузии. Мы видим, что для грузинской оппозиции ими полностью предоставлена платформа, а также для неправительственных организаций, которые, как выяснилось, являются эстонскими NGO, «Международная прозрачность - Грузия» и некоторые другие. Эстонские NGO сегодня говорят с нами от лица грузинского народа. Так что, весь этот сценарий, исходя из неопытности властей всех трех вышеназванных республик, выведен на чистую воду, что цель – это смена законных властей Грузии», - заявил Папуашвили.





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