

Олаф Шольц призывает европейские военные индустрии к объединению

07.03.2025 13:40





После специального саммита по Украине в Брюсселе канцлер Германии Олаф Шольц призвал европейские военные индустрии к объединению.



Однако, как отметил Шольц, важно сохранить партнерство с США и продолжить оказание помощи Украине.



«Мы договорились, что продолжим оказывать помощь, что мы, европейцы, должны продолжать поддерживать Украину еще больше. Мы хотим сделать все возможное, чтобы гарантировать, что Соединенные Штаты останутся партнером Украины, наряду с нами и другими международными друзьями, и продолжат поддерживать Украину», — заявил Шольц.







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