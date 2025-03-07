

Инициатива Мелони о гарантиях безопасности Украине со стороны НАТО

07.03.2025 13:45





Премьер-министр Италии Джорджия Мелони предлагает распространить статью 5 Устава НАТО на Украину без предоставления ей полного членства в Альянсе.



Она считает, что это обеспечит долговременную и эффективную безопасность для Украины.



Распространение действия статьи 5 означает, что Украина не будет членом НАТО, но члены альянса обязаны защищать ее в случае нападения какой-либо страны.



«Я думаю, что это было бы стабильной, длительной, эффективной гарантией безопасности, значительно лучше, чем некоторые из предложений, которые я вижу», сказала — Мелони, добавив, что отправка неопределенных военных контингентов, британских или любых других, является «самым сложным и, возможно, наименее эффективным решением». «Я об этом говорила, повторяла и также исключила возможность того, что в этом контексте могут быть направлены итальянские военные», — напомнила премьер-министр Италии.



В настоящее время европейские партнеры Украины обсуждают, какие гарантии безопасности они могли бы предложить Киеву в случае подписания соглашения о прекращении огня с Россией. Существует инициатива европейских стран разместить в Украине свои воинские контингенты. Однако Россия выступает против такого решения. Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял, что он не намерен отправлять американских военных в Украину и этот вопрос должна решать Европа.







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