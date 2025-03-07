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Сенат США в ближайшее время начнет рассмотрение MEGOBARI Act – СМИ
07.03.2025 16:26
Верхняя палата Конгресса США в ближайшее время начнет рассмотрение законопроекта MEGOBARI Act, инициированного в ответ на упадок демократии в Грузии. Об этом сообщает вашингтонский журналист Алекс Рауфоглу со ссылкой на источники в Сенате США.
MEGOBARI Act предполагает введение масштабных санкций против грузинского руководства. Одновременно в документе говорится о либерализации визового режима между США и Грузией, расширении экономического сотрудничества и широком пакете поддержки безопасности, если в Тбилиси решат вернуться на путь демократии и откажутся от антизападной риторики.
По информации Рауфоглу, Комитет Сената США по международным делам рассмотрит законопроект в начале следующей недели.
MEGOBARI Act, автором которого является конгрессмен-республиканец Джо Уилсон, был представлен одновременно с принятием в Грузии закона об иноагентах в мае 2024 года. В июле законопроект одобрил комитет по международным отношениям Палаты представителей, но окончательно принять его не успели. В начале года Уилсон повторно представил документ Конгрессу 119-го созыва.
Согласно официальной базе Конгресса, MEGOBARI Act прошел обсуждения в нескольких комитетах, включая Комитет по иностранным делам. Сейчас у законопроекта 18 ко-спонсоров в Конгрессе.
Согласно процедурам, после обсуждения в Комитете Сената по иностранным делам законопроект передают на голосование в Сенат. Если Сенат одобрит его, законопроект вернется в Палату представителей для окончательного утверждения. Он должен пройти через обе палаты и получить подпись президента США, чтобы стать законом.
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