

Саакашвили считает, что при «Грузинской мечте» страна не защищена от конфронтации с Россией

07.03.2025 17:01





При нынешних властях Грузия не защищена от конфронтации с Россией, которая может оказаться губительной для страны. Об этом заявил третий президент Грузии Михаил Саакашвили во время дистанционного выступления на судебном заседании по делу о незаконном пересечении границы.



«Мы совершенно не защищены и, конечно же, нам не нужна никакая конфронтация с Россией. Это будет абсолютно губительно для грузинской государственности. Чтобы избежать этой конфронтации у нас должно быть государство такого типа, которое гораздо более защищено. То, что мы имеем сегодня, — брошенность и беззащитность, прямо призывает захватчиков к дальнейшим действиям», — сказал Саакашвили.



Он считает, что Грузии важно «немедленно» провести новые парламентские выборы и вернутся на путь интеграции с Евросозом, «но перед этим дать понять, что мы не хотим конфронтации ни с одним из наших соседей».



«Мы также должны получить гарантии безопасности и наладить связи с Турцией и Азербайджаном. Южный Кавказ должен объединиться в единый блок, работать в режиме взаимопомощи, и, конечно, мы все должны двигаться в сторону Европы», — заявил он.



Саакашвили покинул Грузию в 2013 году по истечению срока своих полномочий. В первые годы правления «Грузинской мечты» против него возбудили четыре уголовных дела. По двум из них Саакашвили заочно приговорили к трем и еще шести годам лишения свободы. На стадии рассмотрения остаются дела о разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года, а также растрате государственных средств в размере около 9 млн лари (более $3,2 млн).



В октябре 2021 года Саакашвили тайно прибыл в Грузию, но его задержали и предъявили новое обвинение — в незаконном пересечении границы.



В мае 2022 года из-за ухудшения состояния здоровья после длительной голодовки его доставили в частную тбилисскую клинику «Вивамед», где он остается по сей день.



Саакашвили считает, что «Грузинская мечта» преследует его по поручению России за то, что во время августовской войны 2008 года он «спас государственность Грузии» и мирно передал власть в 2012 году, «предотвратив провокацию».





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