

Кобахидзе обвинил послов во вмешательстве в грузинское правосудие

07.03.2025 17:57





Премьер Ираклий Кобахидзе обвинил иностранных дипломатов во вмешательстве в грузинское правосудие после того, как они посетили заседание по делу журналистки Мзии Амаглобели.



«Это прямое политическое вмешательство в независимость грузинской судебной системы. Это ясно как день», — сказал Кобахидзе отвечая на вопросы журналистов.



Он призвал послов уважать Конституцию Грузии и соблюдать конвенции, регламентирующие их работу в Грузии.



«К сожалению, эти принципы и конституционные нормы до сих пор не соблюдаются. Надеюсь, в будущем все это изменится», — заявил Кобахидзе.



На прошлой неделе Литва, Латвия и Эстония ввели санкции против десятков грузинских судей, прокуроров, полицейских и других должностных лиц, которых считают соучастниками репрессий «Грузинской мечты». Всем им запретили въезд в страны Балтии.



6 марта посол Литвы в Грузии Дарюс Виткаускас, а также представители посольств Норвегии, Чехии и Великобритании присутствовали на заседании Батумского городского суда, где рассматривалось административное дело против Амаглобели.





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