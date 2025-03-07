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Манджгаладзе: Все исторические изменения требуют не только критики и разговоров, но и активных действий
07.03.2025 18:30
Все исторические изменения требуют не только критики и разговоров, но и активных действий! Сегодня – сотый день непрерывного протеста, и, разумеется, его мы должны встретить на проспекте Руставели,- указанное заявление сделал генеральный секретарь «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе.
По его словам, протест должен быть непрерывным.
«Почему Иванишвили и его пропаганда ежедневно пытаются искать врагов и больше запугивать людей?
Ответ - прост: режим Иванишвили не может предложить лучшей жизни, поэтому правит при помощи страха, лжи и насилия.
Автократии необходим образ врага, чтобы скрыть свое злую сущность.
Автократии необходима ложь, чтобы народ не увидел правду.
Автократии необходимо насилие, так как иного пути у нее не остается.
Их пропаганда работает так:
1- Каждый день придумать нового «врага» – чтобы народ не увидел реальное зло и враждебность со стороны властей.
2 – Лжепропаганда – чтобы народ не узнал правду.
3 – Разделение общества – чтобы мы не смогли объединиться против них.
4 – Сеять страх – чтобы народ не осмеливался на протест.
5 – Тюрьма и расправы – чтобы никто не смел говорить правду.
6 – Фальсифицированные суды – чтобы несправедливость стала законом.
7 – Коррупция и обнищание народа – чтобы все зависели от них.
8 – Политзаключенные и репрессии – чтобы никто не осмелился поднимать голос.
9 – Измена национальным интересам – чтобы полностью овладеть страной.
10- Они пытаются запугать, так по-другому управлять не могут!
11- Когда власти начинают править страхом, это – не их сила, это – их конец!
Мы же можем ускорить этот конец! Мы не должны сдаваться, мы не должны принимать и верить их пропаганде! Самое главное – протест не должен останавливаться! »,-отметил Манджгаладзе.
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