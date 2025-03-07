

Саакашвили: меня наказывают за то, что в 2008 году я спас Грузию от худшего

07.03.2025 18:31





«Меня наказывают за то, что в 2008 году я спас Грузию от худшего, что могло с ней случиться», — заявил третий президент Грузии во время судебного разбирательства по его делу, к которому Михаил Саакашвили подключился дистанционно из клиники «Вивамед».



«Я знаю, что многие люди очень обеспокоены. Конечно, народ, почти весь, за исключением горстки коррумпированных государственных чиновников, все остальные заняты ежедневной проблемой зарабатывания денег.



Вы осуждаете меня за то, что я хотел посетить построенный мною Батуми, и за то, что я проехал через Грузию по построенной мною трассе, за то, что я въехал в Грузию через построенную мной таможенную систему, за то, что я посетил свою родину, свой любимый Самегрело, хотя бы на пару дней, за то, что я прибыл в свой родной Тбилиси в условиях, когда вы не оставили мне другого законного пути.



Самолетам запретили брать меня на борт, а если бы и разрешили, то не пустили бы в Грузию и перенаправили бы в другую страну. У меня не было другого способа въехать в Грузию. Конечно, меня наказывают за то, что я вместе со своим народом, вместе с нашими вооруженными силами спас государственность Грузии в 2008 году. Я спас Грузию от худшего, что могло с ней случиться.



Меня наказывают за то, что я доверился нашему народу, предотвратил крупную провокацию и мирно передал власть в 2012 году», — заявил Саакашвили.





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