

Бокучава: Для проведения свободных выборов необходимы новые, справедливые правила игры

07.03.2025 18:42





«От имени Национального движения могу сказать, что нет смысла участвовать в каких-либо выборах, если всегда побеждает тот, кто считает. Необходимы новые, справедливые правила игры», — заявила председатель Национального движения Тина Бокучава.



Бокучава задали вопрос, намерено ли «Национальное движение» участвовать в выборах в местные органы власти.



«Есть вопросы по выборам в местные органы власти. Я уже много раз об этом говорила. От имени Национального движения я могу вам сказать, что нет смысла участвовать в каких-либо выборах, если всегда побеждает тот, кто имеет значение. Так устроена система Иванишвили, и это нам показали, в том числе, парламентские выборы 26 октября. Большинство граждан выразили свое доверие демократическим, проевропейским силам, однако Иванишвили все равно написал другие цифры и украл результаты выборов. Поэтому необходимы новые, справедливые правила игры для проведения свободных выборов, отражающих свободное волеизъявление грузинского народа», — заявила Тина Бокучава.







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