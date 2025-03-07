

Республиканцы требуют от Трампа возобновления военной и разведывательной помощи Украине

07.03.2025 21:50





Республиканцы требуют от Трампа возобновления военной и разведывательной помощи Украине

Парламентарии от Республиканской партии призывают президента США Дональда Трампа отменить решение приостановить военную и разведывательную помощь США Украине, предупреждая, что длительное прекращение помощи США в военных действиях будет иметь серьезные пагубные последствия, сообщает The Hill.



"Они признают, что Трамп имеет право временно прекратить поставки оружия в Украину, чтобы оценить войну, оказать давление на союзников по НАТО, чтобы они увеличили свои взносы, и создать окно для переговоров о мирном соглашении с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Но они предупреждают, что слишком длительное прекращение поступления оружия и боеприпасов в Украину может иметь разрушительное влияние на боеспособность Украины, что подорвет ее рычаги влияния на переговоры с Россией", - отмечается в сообщении.



По данным издания, законодатели от Республиканской партии говорят, что обмен разведданными следует восстановить немедленно, интересуясь тем, что именно США получат от того, что лишат Украину критически важных разведданных на поле боя.



"Это забота об украинском народе. Меня больше волнует то, как к этому относятся люди на поле боя", - сказал сенатор Том Тиллис, ведущий сторонник поддержки Украины, о приостановлении военных поставок США.



Тиллис предупредил, что приостановление помощи, о котором было объявлено в понедельник, "может быть полезным для Путина".



"Я думаю, что это плохая оптика. Я знаю, что людям в Украине тяжело. Я был там две недели назад", - сказал он.



Тиллис отметил, что сейчас Украина имеет достаточно оружия и боеприпасов, чтобы удерживать линию фронта, но выразил надежду, что пауза в военной помощи продлится недолго.



Председатель Комитета по ассигнованиям Сената Сюзан Коллинз заявила, что выступает против прекращения военной помощи.



"Я не думаю, что мы должны останавливать наши усилия. Это украинцы проливают кровь", - сказала она, назвав нынешний момент "переломным для Украины".



Некоторые сенаторы-республиканцы в четверг выразили шок из-за заявления Трампа о том, что он примет решение об отмене временного правового статуса для примерно 240 тысяч украинцев, проживающих в США.



Один республиканский сенатор, пожелавший остаться анонимным, назвал угрозу депортировать тысячи украинских беженцев чрезмерно "карательной".



"Мы дали им все, от работы до жилья, пока они не получат легальный статус - а теперь лишаем правового статуса?" - отметил он.



Лидер большинства в Сенате Джон Тун подчеркнул, что пауза в предоставлении военной помощи Украине будет временной.



"Это пауза, главное, а не остановка. Я думаю, что это часть переговоров. И я надеюсь, что в конце концов мы заставим людей сесть за стол и сможем договориться о соглашении, которое принесет мирное решение этого трехлетнего конфликта, и, надеюсь, такое, которое будет уважать суверенитет украинского народа", - сказал он.



Сенатор Линдси Грэм, работавший над соглашением о полезных ископаемых, сказал, что он напуган объявленной Трампом паузой по обмену разведданными с Украиной.



"Меня очень волнует это в долгосрочной перспективе. Это (американские разведданные - ИФ-У) дает Украине преимущество. Надеюсь, все это прояснится довольно скоро", - подчеркнул он.



Сенатор Джон Корнин, старший член Комитета Сената по разведке, сказал, что "разведывательные данные, которые мы предоставили украинцам, были крайне важными для того, чтобы они могли продолжать борьбу".



"Я надеюсь, что пауза когда-то будет снята", - сказал он.



Он добавил, что Трамп пытается применить рычаги влияния на Зеленского, чтобы он согласился на сделку.



"Это пауза, и я понимаю, почему, пока не будет определенного согласия с украинцами, мы хотим это сделать", - сказал сенатор.



Сенатор Майк Раундс, член Комитета по вооруженным силам, заявил, что не поддерживает решение о прекращении обмена разведданными с Украиной.



"Я с этим не согласен. Я надеюсь, что учитывая все, что сейчас происходит, это останется краткосрочной проблемой, и что мы завершим долгосрочное соглашение - предоставление военных ресурсов как часть долгосрочного соглашения", - сказал он.



Сенатор Деб Фишер, другой член комиссии вооруженных сил, сказала, что приостановление обмена разведданными "является решением, принятым главнокомандующим".



"Я надеюсь, что если там будет информация, которая будет очень полезной для украинцев, ее передадут", - сказала она.



Председатель Комитета Сената по делам вооруженных сил Роджер Уикер сказал, что он "рассматривает" решение прекратить обмен разведданными.





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