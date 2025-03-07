

Глава МИД Китая обрушился с критикой на Трампа

07.03.2025 21:54





Главный дипломат Китая обвинил Дональда Трампа в двойных стандартах в двусторонних отношениях и осудил американские пошлины, сообщает Bloomberg.



Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Китай прилагает усилия для прекращения поставок фентанила в США, однако, по его словам, эта тема используется как инструмент давления на Пекин.



«США не должны отвечать на добро злом или даже накладывать произвольные пошлины на китайские продукты. Ни одна страна не может фантазировать, что она может подавлять Китай и одновременно поддерживать хорошие отношения с Китаем», - подчеркнул он во время Всекитайского собрания народных представителей.



В то же время дипломат раскритиковал Трампа за противоречивые заявления: с одной стороны, тот называет Си Цзиньпина «гениальным» и говорит о «замечательных» отношениях, а с другой - вводит самые масштабные торговые тарифы.



По мнению аналитиков, жесткая позиция Пекина может усложнить возможные переговоры между странами и затормозить заключение торгового соглашения, которое помогло бы избежать новой волны пошлин.



«Со слов Вана мы могли видеть, что Китай считает, что США не уважают Китай», - отметил Чжу Цзюньвэй, директор американских исследований в Институте Грандвью в Пекине.



Пока что ни одна из сторон не сообщала о конкретных планах относительно переговоров. Хотя Трамп ранее заявлял о желании обсудить этот вопрос с Си Цзиньпином, официального контакта между ними не было с момента начала его президентского срока. Китайский министр торговли подтвердил, что инициировал контакт со своим американским коллегой по открытию диалога.



Ожидается, что в ближайшие недели США примут новые торговые решения, которые могут сделать переговоры еще более актуальными. Однако Пекин дает понять, что не намерен обсуждать фентанил в связи с тарифами, отмечает Юн Сунь, директор программы Китая в вашингтонском Центре Стимсона.





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