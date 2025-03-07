

Трамп разгневан из-за поведения РФ и ее ударов по Украине

07.03.2025 22:01





В Белом доме заявляют, что президент США Дональд Трамп недоволен тем, что Россия идет на эскалацию в Украине, когда он пытается добиться перемирия. Об этом Axios рассказал анонимный представитель Белого дома, сообщает "Европейская правда".



Эти сообщения появились на фоне сообщения Трампа в соцсети Truth Social, в котором он угрожает России санкциями и тарифами.



Портал отмечает, что это первый случай с момента вступления в должность, когда Трамп публично угрожает России, после того, как он занял более мягкую позицию в отношении Владимира Путина.



Высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что в последние дни "ярость Трампа усиливается" из-за поведения России и эскалации ее ударов по Украине в тот момент, когда президент США настаивает на прекращении огня.



Напомним, Трамп заявил, что рассматривает возможность ввести широкомасштабные санкции и тарифы против России.



Он сделал заявление на фоне попыток посадить Украину и Россию за стол переговоров и беспрецедентного давления на официальный Киев в последние дни.



Напомним, 4 марта стало известно, что Трамп принял решение приостановить всю военную помощь Украине, включая ту, что уже была в пути.



5 марта стало известно, что остановился также обмен разведданными, включая те, что касаются пусков российских ракет.



Приостановление военной помощи США для Украины может продолжаться до тех пор, пока Дональд Трамп не решит, что Владимир Зеленский поддерживает мирные переговоры с Россией.





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