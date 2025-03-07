

Членам ЦИК Грузии после выхода на пенсию будет выплачиваться госкомпенсация

07.03.2025 22:30





Членам Центральной избирательной комиссии Грузии (ЦИК) при выходе на пенсию будет выплачиваться государственная компенсация. Соответствующие законодательные поправки уже подписал президент «Грузинской мечты» Михаил Кавелашвили.



Размер компенсации составит одну треть должностного оклада действующего члена ЦИК. Согласно поправке, компенсация предоставляется лицам, достигшим 65-летнего возраста и имеющим 25-тилетний общий трудовой стаж, включая 5 лет непрерывной работы в качестве членов ЦИК.



Однако, лица, признанные судом нарушителями Избирательного кодекса, компенсацию не получат.



Государственная компенсация назначается лицам, которые имеют особые заслуги перед государством, достигли определенного возраста или больше не могут выполнять свои обязанности из-за инвалидности.



Ранее аналогичная компенсация предоставлялась членам парламента, Генеральному аудитору и его заместителям, а также судьям общих, верховных и конституционных судов.





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