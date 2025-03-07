

Комитет министров Совета Европы призывает Грузию отменить анти-ЛГБТ-закон

07.03.2025 22:31





Комитет министров Совета Европы призывает власти Грузии отменить анти-ЛГБТ-закон «О защите семейных ценностей и несовершеннолетних», который нарушает права представителей ЛГБТ-сообщества в стране, включая свободу выражения мнений и свободу собраний.



6 марта Комитет министров, осуществляющий надзор за исполнением постановлений Европейского суда по правам человека, принял промежуточную резолюцию по группе дел «Идентоба и другие» против Грузии, в которой министры настоятельно призвали Грузию бороться с дискриминацией и преступлениями на почве ненависти в соответствии с ее обязательствами по Европейской конвенции о правах человека.



Дела касаются неспособности власти обеспечить адекватную защиту от гомофобных или религиозно мотивированных нападений, а также свободы собраний для представителей ЛГБТ-сообщества и свободы религиозных меньшинств.



Резолюция настоятельно призывает власти ускорить и завершить все возобновленные расследования и судебные разбирательства, провести необходимые следственные действия в соответствии с выводами Европейского суда, обеспечить правильную квалификацию уголовных дел и предоставить всем заявителям статус потерпевших.



В связи с этим комитет выразил обеспокоенность принятием закона, направленного против ЛГБТ, и призвал власти отменить его. Комитет считает, что этот закон представляет собой шаг назад в исполнении этих дел и поднимает серьезные вопросы относительно соблюдения Грузией решений Европейского суда.



Кроме того, Комитет министров настоятельно призвал государство осудить дискриминационные высказывания и бороться со всеми формами дискриминации, языком ненависти и преступлениями на почве ненависти, в том числе путем принятия недвусмысленной риторики нулевой терпимости на самом высоком уровне и принятия решительных мер по прекращению безнаказанности.



Комитет министров призвал власти обеспечить свободу собраний и вероисповедания для всех, приняв более жесткие меры защиты и профилактики, а также жестко реагируя на насилие на почве ненависти.





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