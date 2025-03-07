

По неофициальным данным, за рубежом проживает более 1,5 млн грузин – МИД

07.03.2025 22:48





По словам заместителя министра иностранных дел «Грузинской мечты» (ГМ) Владимира Константинидиса, по неофициальным данным, за рубежом проживает более 1,5 млн грузин.



Об этом Владимир Константинидис рассказал на заседании парламентского Комитета по вопросам диаспоры и Кавказа.



По его словам, неофициальные данные основаны на информации, полученной от посольств и диаспор, а также на основе наколенного в течении лет опыта.



Как указал Константинидис это неофициальные данные, поскольку большинство грузинских иммигрантов проживают за рубежом не имея легального статуса.



«Фактически это несколько волн диаспоры. Мы привели цифры тех, кто выехал за границу с начала 1990-х годов», — сказал Владимир Константинидис.



Он также отметил, что основным ареалом расселения грузинской диаспоры являются страны Европы.





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