

Генсек и еще три члена партии «Лело — Сильная Грузия» покинули здание полиции

08.03.2025 11:16





Генеральный секретарь «Лело — Сильная Грузия» Ираклий Купрадзе и еще трое членов партии : Отар Парулава, Бека Беридзишвили и Джуба Лоладзе освобождены.



Как заявил Ираклий Купрадзе, покинув здание полиции, один из задержанных, Бека Беридзишвили, оштрафован на 2000 лари. А в отношении самого Купрадзе, Джубы Лоладзе и Ото Парулава начато делопроизводство.



По словам Купрадзе, их задержали за то, что во время акции они светили лазером на здание парламента.



«Мы возвращались домой с акции. На Варазисхеви нас остановил патрульный экипаж. Затем присоединились 2 патрульных экипажа. Иванишвили боится лазера, который светил на стену парламента. Мы свободны, но лазер «задержан». Надо сказать, что нам встретились хорошие полицейские, которым приходится выполнять плохую задачу.



Бека Беридзишвили оштрафован на 2000 лари. В отношении нас троих: меня, Джубы Лоладзе и Ото Парулава начато делопроизводство. Мы пока не знаем, какого это типа дело, наверное, увидим, какое письмо получим в ближайшие дни», — сказал Купрадзе телеканалу «ТВ Пирвели».





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