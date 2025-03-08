

Народный защитник: Перед женщинами все еще остро стоят многие вызовы

08.03.2025 12:35





8 марта, в Международный женский день, мы присоединяемся к международному сообществу с темой: «Для каждой женщины и девочки: права, равенство, усиление». В этом году тема подчеркивает необходимость обеспечения равных прав и возможностей для всех женщин и девочек, призывая нас предпринять более активные действия для достижения реальных изменений, - говорится в заявлении Народного защитника Грузии.



Омбудсмен призывает власти укрепить усилия и предпринять действенные шаги для обеспечения защиты прав женщин в стране.



«Женщины играют важнейшую роль в развитии нашей страны. Их труд, усилия и смелость способствуют созданию более справедливого и равноправного общества. Несмотря на это, все еще остро стоят многие вызовы, включая домашнее насилие и насилие в отношении женщин, экономические барьеры, трудности в продвижении по службе, борьба со стереотипами, улучшение правовой защиты женщин и доступа к сервисам и др. В этом плане следует отметить отмену парламентом Грузии механизма обязательного квотирования и инициированный пакет законодательных изменений касательно гендерного равенства, особенно на фоне того, что женщины ежедневно сталкиваются с видимыми и невидимыми барьерами как в политической, так и в общественной жизни.



Народный защитник призывает власти укрепить усилия и предпринять действенные шаги для обеспечения защиты прав женщин в стране», - сказано в заявлении.





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