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Акубардия: Мы готовы к новым парламентским выборам, остальное - пропаганда
08.03.2025 13:04
Мы готовимся к новым парламентским выборам, что является требованием 100 дней непрерывного протеста, — заявила член партии «Гахария для Грузии» Теона Акубардия.
По её словам, все остальное — пропаганда, призванная создать ощущение, что новых выборов не будет, и тем самым ослабить заряд протеста.
«Заявления режима Иванишвили относительно октябрьских выборов в органы самоуправления являются попыткой снять с повестки дня требование о новых парламентских выборах на фоне 100-дневных непрерывных протестов, которые продолжаются по всей Грузии. Когда они говорят о неких опасениях оппозиции по поводу выборов — это очередная ложь, потому что именно они боятся свободных и честных выборов, они меняют избирательный кодекс таким образом, чтобы отнять у граждан свободу выборов.
Мы готовы к выборам, и это новые парламентские выборы, остальное — пропаганда, чтобы еще раз создать ощущение, что новых выборов не будет, и тем самым замедлить темпы протеста, что невозможно», — заявила Акубардия.
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