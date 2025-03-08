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Политическое движение «Площадь Свободы» зарегистрировалась как партия
08.03.2025 22:20
олитическое движение «Площадь Свободы» зарегистрировалась как партия. По этому поводу состоялся учредительный съезд.
До этого присутствующим был представлен видеоролик о деятельности движения «Площадь Свободы» с момента основания до формирования в качестве партии. Члены партии также утвердили устав партии, избрали членов ревизионной комиссии, председателя и состав национального совета.
Как заявил журналистам лидер партии Леван Цуцкиридзе, создаваемая «Площадью Свободы» партия будет «по-настоящему современной, демократической политической партией, задачей которой является возвращение государства».
«Наша цель — создать ведущую политическую силу в Грузии. Это будет по-настоящему современная, демократическая политическая партия. После этого нашей задачей будет вернуть государство. Мы должны вернуть государство, которое у нас отнимает «Грузинская мечта», и мы должны сделать это все вместе. «Площадь Свободы» станет одной из ведущих политических партий в этой борьбе. Затем мы должны сделать государство демократическим. Мы должны сформировать настоящую многопартийную демократию. К сожалению, мы никогда до сих пор этого не делали. Затем многопартийная демократическая Грузия должна стать членом Евросоюза. Так в этой стране установятся верховенство закона, мир, безопасность и благополучие. Во всех этих делах «Площадь Свободы» будет ведущей политической силой», — заявил Леван Цуцкиридзе.
Примечательно, что как движение «Площадь Свободы» была членом коалиции «Сильная Грузия».
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