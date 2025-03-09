

На памятник царю Грузии Ираклию II потратят до миллиона лари

09.03.2025 20:01





На установку памятника Ираклию II в Тбилиси из резервного фонда правительства Грузии выделено в общей сложности 955 тысяч лари.



Минкульт страны сообщает, что первый этап — изготовление памятника в натуральную величину — уже завершен, а для второго этапа — подготовки гипсовой формы, отливки памятника из бронзы, а также установки на месте — требуется 940 064 лари.



В ведомстве отметили, что «торжественное открытие памятника запланировано на сентябрь 2025 года». Памятник будет изготовлен по эскизу Мераба Мерабишвили и установлен на въезде в Тбилиси с восточной части Грузии — на Кахетинском шоссе, недалеко от здания МВД Грузии.



В Минкульте заявили, что установка памятника грузинскому царю в этом месте будеть иметь символическое значение.



«Конная фигура Ираклия II символизирует несгибаемого борца и верховного главнокомандующего, что наглядно демонстрирует силу страны и ее политическую активность. Принимая во внимание ее художественную интерпретацию и широкое политическое значение, символично, что памятник Ираклию II будет установлен на въезде в город», — отметили в ведомстве.



Первый этап проекта был выполнен ООО «Ньюконс». Между Мариам и Софио Мерабишвили и этой компанией было подписано соглашение о предоставлении права на использование эскиза для создания памятника и передачи его в собственность Минкультуры Грузии.



Второй этап работ также должна выполнить компания «Ньюконс», поэтому «было невозможно заранее спланировать процедуру электронных закупок, чтобы закупка работ в целом прошла без помех».



По этой причине Минкульт закупит памятник без тендера и подпишет соглашение с «Ньюконс».



Ведомство уже обратилось в Агентство государственных закупок за одобрением.



Напомним, в конце августа 2024 года премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в Тбилиси, на Кахетинском шоссе, вблизи здания МВД Грузии, будет установлен памятник грузинскому царю Ираклию II по эскизу скульптора Мераба Мерабишвили.







Ираклий II — царь Кахети (1744—1762), а затем объединенного восточно-грузинского царства Картли-Кахети (1762—1798). Из кахетинской ветви династии Багратионов. Целью Ираклия было объединение всех грузинских феодальных княжеств в единое государство, освобождение от ирано-турецкого владычества и усиление позиций Грузии в Закавказье.



24 июля 1783 года в русской крепости Георгиевск на Северном Кавказе был подписан «договор о дружбе» между Российской империей и Картли-Кахетинским царством. Грузинский царь Ираклий Второй признавал покровительство российского императора, в то время как тот обязался защищать Грузию в случае войны. Впоследствии это соглашение обернулось потерей грузинской государственности. И споры о значении Георгиевского трактата для Грузии продолжаются и спустя почти два с половиной столетия.



Учредил регулярную грузинскую армию, занимался заселением пустующих районов Грузии, ограничил права феодалов нормами закона. Основал школы и семинарии в Тифлисе и Телави. Способствовал грузино-армянскому сближению.



В 1790 году был инициатором заключения «Трактата царей и князей иверийских», который был подписан Ираклием II и правительств Западной Грузии: Соломоном II, Григорием Дадиани и Симоном Гуриели. Во время Крцанисской битвы, проигранной 5 тысячным грузинским войском 35 тысячам кызылбашей и иранцев, внуки насильно увели 75-летнего Ираклия с поля боя. После нашествия Ага-Магомет-хана крайне переживавший разорение своей страны Ираклий удалился в Телави, где и скончался 11 января 1798 года. Похоронен в кафедральном патриаршем храме Светицховели.



«Царь Кахетинский и царь Карталинский, наследный князь Самцхесаатабагский, князь Казахский, князь Борчальский, князь Шамшадильский, князь Кахский, князь Шакский и князь Ширванский, владетель и покровитель Гянджинский Эриванский и прочих», — таков царский титул Ираклия II, прописанный в Георгиевском трактате.



Источник: SOVA

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