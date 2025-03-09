

Урсула фон дер Ляйен: План перевооружения Европы получил единодушную поддержку

09.03.2025 22:05





Мир вокруг нас меняется молниеносно. Геополитические сдвиги расшатывают альянсы. Неопровержимость предыдущих десятилетий распадается. И мы все еще имеет жестокую войну, которая бушует у наших границ, - указанное заявление на пресс-конференции сделала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.



«Несмотря на турбулентное время, наша комиссия работает эффективно. С первого же дня мы остались на курсе, который сформировали в политических принципах по руководству и которая основывается на трех вещах - благополучие, безопасность и демократия. Спустя 100 дней после получения мандата мы поддерживаем европейский выборы в политических принципах по руководству», - отметила президент Еврокомиссии.



Она также отметила, что план перевооружения Европы, предусматривающий выделение 800 миллиардов евро на оборону, получил единодушную поддержку.



«Текущая неделя принесла единодушную поддержку плану перевооружения Европы (REARM Europe) – пакет в размере 800 миллиардов евро на оборону. Это исторический факт. Это может стать основанием для Европейского оборонного союза. Мы всеми силами будем продвигать план REARM Europe. Стоящая за ним идея: мы должны проявить полный потенциал перед конкретными угрозами и, если мы сможем объединиться с другими странами-единомышленниками, такими как: Великобритания, Норвегия или Канада, потенциал станет еще больше», - отметила президент Еврокомиссии.





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