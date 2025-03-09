

Министр Франции: «Мечта» закрывает дверь в ЕC для грузинского народа

09.03.2025 23:16





Министр Франции по европейским делам Бенджамен Хаддад заявил, что Париж поддерживает европейские устремления грузинского народа и серьезно обеспокоен действиями партии «Грузинская мечта».



По его словам, во время парламентских выборов в Грузии имели место фальсификации, насилие, запугивание. Хаддад подчеркнул, что действия «Грузинской мечты» закрывают перед жителями Грузии дверь в Европу.



По словам французского политика, выходом из политического кризиса в стране могут стать новые выборы.



«Мы призываем к инклюзивному диалогу, который будет учитывать оппозицию и уважать европейские устремления грузинского народа, который откажется от любого рода насилия, особенно в отношении мирных демонстрантов.



Мы были очень обеспокоены нелиберальной тенденцией. Мы говорили об этом «Грузинской мечте» не только в последние месяцы, но и в последние несколько лет — к сожалению, она отвлекает грузин от европейского пути», — заявил Хаддад.



Источник: SOVA

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