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Министр Франции: «Мечта» закрывает дверь в ЕC для грузинского народа


09.03.2025   23:16


Министр Франции по европейским делам Бенджамен Хаддад заявил, что Париж поддерживает европейские устремления грузинского народа и серьезно обеспокоен действиями партии «Грузинская мечта».

По его словам, во время парламентских выборов в Грузии имели место фальсификации, насилие, запугивание. Хаддад подчеркнул, что действия «Грузинской мечты» закрывают перед жителями Грузии дверь в Европу.

По словам французского политика, выходом из политического кризиса в стране могут стать новые выборы.

«Мы призываем к инклюзивному диалогу, который будет учитывать оппозицию и уважать европейские устремления грузинского народа, который откажется от любого рода насилия, особенно в отношении мирных демонстрантов.

Мы были очень обеспокоены нелиберальной тенденцией. Мы говорили об этом «Грузинской мечте» не только в последние месяцы, но и в последние несколько лет — к сожалению, она отвлекает грузин от европейского пути», — заявил Хаддад.


Источник: SOVA
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