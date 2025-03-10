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Дональд Трамп заявил, что США почти завершили паузу в обмене разведданными с Украиной


10.03.2025   10:33


Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты «почти завершили» приостановку обмена разведданными с Украиной и что он ожидает хороших результатов от переговоров между официальными лицами США и Украины в Саудовской Аравии, сообщает Reuters.

На вопрос, рассмотрит ли он возможность прекращения приостановки обмена разведданными с Украиной, Дональд Трамп ответил: «Мы почти закончили».

Кроме того, Reuters пишет, что во вторник официальные лица США встретятся с украинской делегацией в Саудовской Аравии, чтобы определить, готова ли Украина пойти на материальные уступки для завершения войны с Россией. Издание также подчеркивает, что судьба оформления соглашения по редкоземельным минералам между Вашингтоном и Киевом также зависит от запланированных в Джидде переговоров.

Трамп выразил оптимизм по поводу запланированных переговоров. «На этой неделе мы собираемся добиться большого прогресса», — заявил президент США.

Кроме того, он заявил, что, по его мнению, Украина подпишет соглашение о полезных ископаемых.

«Они подпишут соглашение о добыче полезных ископаемых, но я хочу, чтобы они хотели мира. Они не продемонстрировали это в той степени, в которой должны», – сказал Трамп.


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