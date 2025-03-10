

На выборах лидера Либеральной партии Канады победил Марк Карни

10.03.2025 10:33





Марк Карни победил на выборах лидера Либеральной партии Канады. Он сменит на посту премьер-министра Джастина Трюдо.



Бывший глава Центрального банка Канады и Англии Марк Карни победил трех соперников в гонке за лидерство в Либеральной партии, набрав 85,9% голосов.



После победы на выборах Карни посвятил большую часть своей речи критике президента США Дональда Трампа, отметив, что Канада никогда не станет частью Америки.



Карни пообещал выиграть торговую войну с Трампом.



«В торговле, как и в хоккее, Канада победит», — сказал Карни.



Карни будет приведен к присяге в качестве премьер-министра в ближайшие дни после того, как Джастин Трюдо официально уйдет в отставку. Борьба за лидерство в Либеральной партии началась в январе после того, как Джастин Трюдо ушел в отставку после почти десятилетия пребывания у власти.





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