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На выборах лидера Либеральной партии Канады победил Марк Карни
10.03.2025 10:33
Марк Карни победил на выборах лидера Либеральной партии Канады. Он сменит на посту премьер-министра Джастина Трюдо.
Бывший глава Центрального банка Канады и Англии Марк Карни победил трех соперников в гонке за лидерство в Либеральной партии, набрав 85,9% голосов.
После победы на выборах Карни посвятил большую часть своей речи критике президента США Дональда Трампа, отметив, что Канада никогда не станет частью Америки.
Карни пообещал выиграть торговую войну с Трампом.
«В торговле, как и в хоккее, Канада победит», — сказал Карни.
Карни будет приведен к присяге в качестве премьер-министра в ближайшие дни после того, как Джастин Трюдо официально уйдет в отставку. Борьба за лидерство в Либеральной партии началась в январе после того, как Джастин Трюдо ушел в отставку после почти десятилетия пребывания у власти.
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