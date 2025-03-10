

Барамидзе: Эта власть должна уйти, и должны быть проведены нормальные, цивилизованные и справедливые выборы

10.03.2025 12:10





Мы прекрасно знаем, какой режим создала эта предательская криминальная банда. То, что они проводят, - это не выборы, а спецоперация с участием СГБ, прокуратуры, полиции и криминального мира – исходя из этого, я не вижу смысла сегодня говорить о каких-либо выборах в такой ситуации, - заявил член «Единства - Национального движения» Георгий Барамидзе, говоря о выборах самоуправления.



По его словам, действующая власть должна уйти, и в стране должны пройти нормальные, цивилизованные и справедливые выборы.



«Мы прекрасно знаем, какой режим создала эта предательско-криминальная банда. Это не выборы, а спецоперация с участием СГБ, прокуратуры, полиции и криминального мира. Тут включены подкуп, запугивание, изъятие удостоверений личности и другие механизмы манипуляции. Исходя из этого, конечно, я не вижу смысла сегодня говорить в такой ситуации о каких-либо выборах. Эта власть должна уйти, и в стране должны пройти нормальные, цивилизованные и справедливые выборы», - заявил Георгий Барамидзе.





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