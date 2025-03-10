

Движение «Площадь Свободы» сформировалось в качестве политической партии

10.03.2025 13:34





Политическое движение «Площадь Свободы» сформировалось как политическая партия. Съезд партии состоялся 8 марта.



Политическое движение, основанное за несколько месяцев до выборов 26 октября 2024 года и входившее в коалицию «Сильная Грузия», объявило, что теперь оно станет независимой политической силой.



«Мы были в предвыборной коалиции и гордимся этим, теперь продолжаем самостоятельное развитие», — заявил после съезда лидер партии Леван Цуцкиридзе. Цуцкиридзе также основал политическое движение, существовавшее ранее.



По словам одного из лидеров партии Симона Джанашия, приоритетными вопросами партии будут справедливость, безопасность и свобода.



Говоря о справедливости, он подчеркнул необходимость недискриминационных законов, которые «направлены на общественное благо, а не на расширение власти отдельных лиц». Он также подчеркнул важность независимых институтов, включая полицию, прокуратуру и суды, в обеспечении соблюдения этих законов.



Говоря о безопасности, Джанашия подчеркнул необходимость укрепления как национальной, так и индивидуальной безопасности, особенно посредством системы социальной защиты.



Джанашия также заявил, что забота о свободе является третьим приоритетом партии. «Под свободой мы подразумеваем не только жизнь, свободную от тирании, не только отсутствие нежелательных правил, но и наличие необходимых начальных условий, которые могут обеспечить творческие, духовные, экономические и культурные основы, на которых мы можем сделать нашу жизнь и жизнь наших сограждан лучше», — отметил он.





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