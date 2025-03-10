

Леван Цуцкиридзе: Что касается участия в выборах самоуправления, то должно существовать несколько условий

10.03.2025 13:44





В действительности люди требуют не просто новых лиц, а принципиального изменения того, как делается политика. Смена лиц может ничего не дать, если качественно не изменится то, как работают политические партии, как делается политика в Грузии, - заявил председатель партии «Площадь Свободы» Леван Цуцкиридзе в программе «Ньюсрум дня» на телеканале Палитраньюс.



Цуцкиридзе рассказал о преобразовании политического движения «Площадь Свободы» в партию «Площадь Свободы» и объяснил цели и задачи политической силы.



««Площадь Свободы» всегда задумывалась как независимая и самобытная политическая партия. Наша миссия и задачи вытекают из сложившейся ситуации в Грузии. Наша цель — чтобы «Площадь Свободы» стала ведущей политической партией и сыграла решающую и важную роль в достижении трех целей: вернуть себе государство, которым завладела «Грузинская мечта»; мы должны сделать это государство настоящей многопартийной демократией, и затем Грузия с многопартийной демократией должна стать членом Евросоюза. Это наши основные задачи, за которые мы будем продолжать бороться», - сказал он.



По его словам, протест на проспекте Руставели сегодня на очень важном этапе.



«Мы находимся на этапе, когда показываем последовательность, солидарность и принципиальность. Я не могу припомнить много подобных протестов в других странах, когда столько времени, всю зиму, причем очень тяжелую зиму, общественность провела в протестах. Это была не мирная зима, это была боевая зима…



…Естественно, процессы, происходящие в Грузии, не могут перекрыть процессы, которые происходят в мире. Но нам не следует этого бояться, мы должны продолжать нашу последовательную борьбу и работу. Это не только борьба политических партий. Они украли выборы не только у оппозиционных партий, они украли выборы у всех избирателей, которые пришли и проголосовали за другую партию, кроме «Грузинской мечты». Запрос на то, чтобы политические партии были лучше, работали лучше и принимали решения быстрее, логичный и правильный. Я бы сказал, что пока партия «Грузинская мечта» сохраняет власть, ничего не будет достаточным, удовлетворительным. На самом деле люди требуют не просто новых лиц, а фундаментальных изменений того, как делается политика. Изменение лиц может ничего не принести. Если качественно не изменится то, как работают политические партии, как делается политика в Грузии.



Что касается участия в выборах самоуправления, то необходимо создание нескольких условий для того, чтобы возможно было вообще говорить об участии в каких-либо выборах. Репрессии должны закончиться и прекратиться, должны быть освобождены невинно задержанные люди. Должны существовать необходимые условия для нормальной предвыборной обстановки. Также раз и навсегда должно прекратиться вмешательство в выборы СГБ и МВД.



Эта борьба ведется именно для того, чтобы заставить «Грузинскую мечту» предпринять эти шаги», - сказал Леван Цуцкиридзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





