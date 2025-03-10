

Вольский: Те, кто отказывается участвовать в выборах, преследуют две цели - дестабилизация в стране и постоянное нагнетание политической обстановки

10.03.2025 14:01





«Пропаганда радикальной оппозиции смогла вовлечь значительную часть общества в обсуждения – должна ли оппозиция участвовать в выборах или отказаться от них под предлогом якобы фальсификации парламентских выборов или изменения внешнеполитического курса. Необходимо глубже разобраться в сути вопроса», – заявил первый вице-спикер парламента Гия Вольский.



По словам Вольского, у тех, кто отказывается участвовать в выборах, есть две цели – дестабилизация страны и постоянное нагнетание политической обстановки, чтобы затем развить революционный процесс и нанести серьезный ущерб экономике Грузии.



«Дестабилизация приведет к регрессу экономических процессов. Их план именно этому и служит. Разумеется, ни фальсификации выборов не было, ни внешнеполитический курс не изменился. Была ли фальсификация выборов? Соответствуют ли лозунги, озвученные на акциях, реальности, когда речь идет об изменении внешнеполитического курса? В чем выражается проведение пророссийской политики? Мы уже обосновали это, когда страной до 2012 года управляло «Единое национальное движение». Мы можем предоставить список их действий, и вы увидите, что претензий к нам быть не может. Общество должно больше знать, насколько справедливы претензии к властям Грузии – они несправедливы и служат цели поражения Грузии», – заявил Гия Вольский.





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