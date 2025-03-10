

«Нацдвижение» исключает участие в выборах в органы местного самоуправления

10.03.2025 15:04





Там, где осуществляется полный государственный террор и выборы фальсифицируются совершенно гибридными методами, просто нет смысла участвовать в выборах, — заявила журналистам председатель «Национального движения» Тина Бокучава.



Она исключает возможность участия в выборах в местного самоуправления до тех пор, пока не изменится система и не будут установлены правила справдедливой игры.



«Когда всегда побеждает тот, кто считает, в таких т.н. выборах участвовать нет смысла. В России тоже проводятся выборы, но побеждает всегда тот, кто подсчитывает. Поэтому важно изменение системы, установить правила справдедливой игры, где будет справедливая и конкурентная среда, и затем в стране должна продолжиться нормальная политическая жизнь. Именно это предусматривают выборы. Я надеюсь, что оппозиционный спектр будет един в связи с тем, что вступать в те выборы, где всегда побеждают те, кто подсчитывает, где нет ни одного независимого государственного института, где осуществляется полный террор государства и выборы фальсифицируются совершенно гибридными методами, просто не имеет смысла», — заявила Бокучава.



По ее словам, в партии по этому вопросу все едины.





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