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«Нацдвижение» исключает участие в выборах в органы местного самоуправления
10.03.2025 15:04
Там, где осуществляется полный государственный террор и выборы фальсифицируются совершенно гибридными методами, просто нет смысла участвовать в выборах, — заявила журналистам председатель «Национального движения» Тина Бокучава.
Она исключает возможность участия в выборах в местного самоуправления до тех пор, пока не изменится система и не будут установлены правила справдедливой игры.
«Когда всегда побеждает тот, кто считает, в таких т.н. выборах участвовать нет смысла. В России тоже проводятся выборы, но побеждает всегда тот, кто подсчитывает. Поэтому важно изменение системы, установить правила справдедливой игры, где будет справедливая и конкурентная среда, и затем в стране должна продолжиться нормальная политическая жизнь. Именно это предусматривают выборы. Я надеюсь, что оппозиционный спектр будет един в связи с тем, что вступать в те выборы, где всегда побеждают те, кто подсчитывает, где нет ни одного независимого государственного института, где осуществляется полный террор государства и выборы фальсифицируются совершенно гибридными методами, просто не имеет смысла», — заявила Бокучава.
По ее словам, в партии по этому вопросу все едины.
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