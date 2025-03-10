Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Рубио: Мы официально отменяем 83% программ USAID


10.03.2025   15:08


США завершили пересмотр программ USAID и отменяют 83% из них, об этом в «X» написал государственный секретарь Марко Рубио.

«После 6-недельного анализа обзора мы официально отменяем 83% программ USAID. В рамках 5200 контрактов, которые теперь от перемены, десятки миллиардов долларов были потрачены в стране, оказавшейся в США (а в некоторых случаях даже вопреки)», — написал Рубио.

По его словам, по согласованию с Конгрессом оставшиеся около 1000 программ планируется передать под более эффективное управление Госдепартамента.

Напомним, новый президент США Дональд Трамп приостановил все программы иностранной помощи на 90 дней. Решение было обжаловано, судебные рассмотрения продолжаются в судах различных инстанций. Общая сумма иностранной помощи, частью которой является USAID, составляет менее 1% федерального бюджета. USAID реализует гуманитарные программы, программы развития и безопасности примерно в 120 странах.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна