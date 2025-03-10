

Рубио: Мы официально отменяем 83% программ USAID

10.03.2025 15:08





США завершили пересмотр программ USAID и отменяют 83% из них, об этом в «X» написал государственный секретарь Марко Рубио.



«После 6-недельного анализа обзора мы официально отменяем 83% программ USAID. В рамках 5200 контрактов, которые теперь от перемены, десятки миллиардов долларов были потрачены в стране, оказавшейся в США (а в некоторых случаях даже вопреки)», — написал Рубио.



По его словам, по согласованию с Конгрессом оставшиеся около 1000 программ планируется передать под более эффективное управление Госдепартамента.



Напомним, новый президент США Дональд Трамп приостановил все программы иностранной помощи на 90 дней. Решение было обжаловано, судебные рассмотрения продолжаются в судах различных инстанций. Общая сумма иностранной помощи, частью которой является USAID, составляет менее 1% федерального бюджета. USAID реализует гуманитарные программы, программы развития и безопасности примерно в 120 странах.





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