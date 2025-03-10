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По меньшей мере 8 протестующих лишились статуса студента


10.03.2025   15:09


Студентов Театрального университета (Госуниверситет театра и кино им. Шота Руставели) лишили статуса студента, из-за участия в акции протеста. Об этом один из студентов написал в социальных сетях.

Сегодня утром студенты получили информацию о прекращении своего статуса по электронной почте.

Netgazeti пытается выяснить точное число студентов, чей статус активного студента был прекращен администрацией университета.

Как сообщили студенты изданию Netgazeti, по меньшей мере 8 студентов получили электронное письмо с аналогичным содержанием, информация все еще проверяется, поэтому число может увеличиться.

Члены студенческого движения Театрального университета занимали фойе университета более 80-ти дней. Вчера, 9 марта, их не вынудили покинуть здание. В противном случае, как им сообщили, они будут задержаны.

Накануне из-за отсутствия письменного разрешения администрации университета на забастовку полиция оштрафовала протестующих студентов на 5000 лари каждого, а сегодня их лишили статуса студента.


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