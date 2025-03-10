

По меньшей мере 8 протестующих лишились статуса студента

10.03.2025 15:09





Студентов Театрального университета (Госуниверситет театра и кино им. Шота Руставели) лишили статуса студента, из-за участия в акции протеста. Об этом один из студентов написал в социальных сетях.



Сегодня утром студенты получили информацию о прекращении своего статуса по электронной почте.



Netgazeti пытается выяснить точное число студентов, чей статус активного студента был прекращен администрацией университета.



Как сообщили студенты изданию Netgazeti, по меньшей мере 8 студентов получили электронное письмо с аналогичным содержанием, информация все еще проверяется, поэтому число может увеличиться.



Члены студенческого движения Театрального университета занимали фойе университета более 80-ти дней. Вчера, 9 марта, их не вынудили покинуть здание. В противном случае, как им сообщили, они будут задержаны.



Накануне из-за отсутствия письменного разрешения администрации университета на забастовку полиция оштрафовала протестующих студентов на 5000 лари каждого, а сегодня их лишили статуса студента.





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