

Театральный вуз приостановил студенческий статус участников протеста, правозащитник говорит о подавлении студенческого протеста

10.03.2025 15:44





Государственный университет театра и кино имени Шота Руставели приостановил студенческий статус нескольким студентам, участвовавшим в акции протеста 10 марта, после того как они были оштрафованы на 5000 лари каждого за акцию протеста, проведенную в здании университета накануне.



Правозащитная организация «Центр социальной справедливости» отреагировала на штрафы студентов и призвала МВД «прекратить использование неконституционной нормы для давления на студентов». Организация имела в виду недавнее изменение в законодательстве, запрещающее проведение протестов в закрытых помещениях без согласия владельца.



Студентам, которые протестовали в Театральном университете в течение 83 дней подряд, 9 марта было приказано покинуть вестибюль университета после того, как утром служба уборки без предупреждения начала дезинфекцию здания. По словам студентов, администрация университета предложила им продолжить акцию протеста на площади всего в пять квадратных метров, но они отказались. Администрация университета немедленно вызвала полицию, которая сначала предупредила студентов покинуть вестибюль университета, но вскоре вернулась и оштрафовала оставшихся там студентов на 5000 лари каждого. Администрация университета в третий раз вызвала полицию. Студенты, столкнувшись с угрозой 15 суток административного ареста, решили покинуть университет.



Центр социальной справедливости заявляет, что правительство «незаконно вмешалось в свободу собраний», хотя студенческие протесты не нарушили учебный процесс в университете и не помешали его нормальному административному функционированию.



Организация заявила, что недавние поправки в Кодекс об административных правонарушениях Грузии, в соответствии с которыми полиция штрафует студентов, «являются неконституционными и служат цели наказания и запугивания участников протестов».



Организация также раскритиковала администрацию театрального вуза за работу, противоречащую интересам студентов.



На фоне продолжающихся в Грузии более 100 дней протестов студенты нескольких университетов выразили свой протест в университетских зданиях. Университет театра и кино имени Шота Руставели оказался в авангарде студенческого сопротивления. Студенты, чей статус недавно был приостановлен, заявили, что продолжат свой протест в другой форме.





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