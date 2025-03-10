

Судья Нино Сахелашвили, отправившая Мзию Амаглобели в тюрьму, получила пожизненное назначение

10.03.2025 16:35





Судья Нино Сахелашвили, которая 14 января 2025 года постановила заключить под стражу Мзию Амаглобели, основательницу Batumelebi и Netgazeti, была назначена судьей пожизненно.



Сахелашвили была назначена судьей Батумского городского суда на испытательный срок в три года с 10 марта 2022 года. По истечении этого срока судью должны были либо назначить на постоянную должность, либо уволить.



Для уточнения информации о ее пожизненном назначении Batumelebi обратилось в администрацию Батумского городского суда, где ответили, что на этот вопрос должен ответить Высший совет юстиции. Однако дозвониться в совет по официальным телефонам и через Facebook-страницу не удалось — пресс-службы и отдела общественных связей в Высшем совете юстиции уже несколько месяцев нет.



О том, что Сахелашвили получила пожизненное назначение, свидетельствует расписание судебных заседаний: 10 марта она проводит шесть заседаний, а следующее назначено на 19 марта.



Почему назначение судьи Сахелашвили вызывает вопросы?

Сахелашвили рассматривала вопрос о мере пресечения в деле Мзии Амаглобели, хотя не имеет квалификации по уголовным делам.



Она отправила Амаглобели в тюрьму на основании сфальсифицированного протокола, согласно которому обвиняемая якобы оскорбляла полицейских, хотя на видео задержания четко видно, что она молчала.



4 марта в Батумском городском суде состоялось предварительное заседание по делу Мзии Амаглобели. Новоиспеченный судья Виктор Метревели оставил ее под стражей, поддержав решение Сахелашвили.



Амаглобели объявила голодовку, которая длилась 38 дней в знак протеста против незаконного ареста.



За что судят Мзию Амаглобели?

Амаглобели обвиняется в нападении на полицейского по статье 353¹ Уголовного кодекса Грузии, которая относится к тяжким преступлениям и предусматривает наказание от 4 до 7 лет лишения свободы.



Однако решения Верховного суда Грузии четко указывают, что пощечина не является нападением на полицейского.



11-12 января ночью Мзию Амаглобели дважды задержали. Первый раз — за расклейку плаката с протестным лозунгом «Забастовка в Грузии». Второй раз — за пощечину начальнику полиции Батуми Ираклию Дгебуадзе после столкновений с полицией.

Полицейские спровоцировали напряженность, что привело к стычкам с протестующими.



14 января Батумский городской суд арестовал Амаглобели по решению судьи Нино Сахелашвили. Основанием стал сфальсифицированный протокол, согласно которому Амаглобели задержали за оскорбления в адрес полиции.



Однако на видео четко зафиксировано, что задержание проводил лично глава Департамента полиции Аджарии Григол Беселия за расклейку стикера, что не является правонарушением.



Кроме того, закон не предусматривает арест по статье 150 Административного кодекса.



Несмотря на подлог, прокурор Владимир Туруманидзе использовал этот сфальсифицированный протокол как основание для ареста Амаглобели, а судья Нино Сахелашвили утвердила это решение. 13 февраля адвокаты Амаглобели подали ходатайство об отмене меры пресечения, но 14 февраля судья Леван Колбая отклонил его.



19 февраля Кутаисский апелляционный суд под председательством судьи Веры Долидзе также оставил жалобу без рассмотрения.



Вывод: судьи, рассматривающие дело Амаглобели, последовательно поддерживают незаконное задержание, несмотря на отсутствие доказательств нападения и фальсификацию материалов дела.



Нетгазета

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