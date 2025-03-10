

Конституционный суд Грузии отказался признать антиконституционным запрет на долгосрочные и видеосвидания для обвиняемых

10.03.2025 16:35





Согласно новому решению Конституционного суда, обвиняемые в Грузии по-прежнему не получат права на долгосрочные или видеосвидания. В настоящее время действующее законодательство предусматривает для заключенных только краткосрочные свидания.



С ходатайством о признании этой нормы антиконституционной в 2021 году в суд обратилась тогдашний Народный защитник Грузии Нино Ломджария.



Однако Конституционный суд постановил, что долгосрочные свидания обвиняемых могут представлять угрозу для следствия.



— «Контакт обвиняемого с семьей и близкими лицами ограничивается путем исключения права на долгосрочные и видеосвидания из-за того, что существует реальная угроза вмешательства обвиняемого в ход следствия и отправление правосудия. Это, в свою очередь, создает необходимость для государства защищать интересы общества и правопорядка.



Если обвиняемый получит возможность непосредственного и неконтролируемого контакта с семьей посредством долгосрочного свидания, это может создать серьезную угрозу следствию и, в целом, процессу правосудия», — говорится в решении Конституционного суда.



Позиция парламента и опасения суда

В суде также было отмечено, что обвиняемые и осужденные не находятся в идентичном положении, поэтому долгосрочные свидания не являются частью основного права на частную и семейную жизнь. Это лишь один из способов поддержания контакта с семьей, который может быть предоставлен только осужденным с учетом степени риска и индивидуальных обстоятельств.



Ограничения на видеосвидания суд также признал обоснованными.



— «Хотя, по мнению истца, аналогичные риски могут существовать и в телефонных разговорах, Конституционный суд отметил, что во время видеосвидания возможен обмен информацией даже на уровне языка тела, что может угрожать следствию и мешать эффективному правосудию.



Видеосвидания проводятся под наблюдением администрации пенитенциарного учреждения, однако без прослушивания. Поскольку государство не имеет возможности контролировать аудиоканал, это увеличивает вероятность использования видеосвидания в нелегитимных целях», — говорится в постановлении суда.



Видеосвидания для осужденных с «особым риском»

Истец также обжаловал различный подход к осужденным в закрытых тюрьмах и тюрьмах особого режима. В частности, в тюрьмах особого риска осужденные не имеют права на видеосвидания, в то время как в обычных учреждениях такие свидания возможны.



По мнению истца, это непропорционально ограничивает права на семейную жизнь и равенство перед законом.



Однако Конституционный суд решил, что осужденные в закрытых и особых тюрьмах не находятся в равном положении и к ним обоснованно могут применяться разные правила.



— «Суд отметил, что существуют реальные риски, связанные с видеосвиданиями заключенных в тюрьмах особого режима. В частности, сохраняется вероятность того, что видеосвидания будут использованы в незаконных целях».



Первая коллегия Конституционного суда в составе Василия Роиншвили, Евы Гоциридзе, Георгия Кверенчхиладзе и Георгия Тевдорашвили 7 марта 2025 года отклонила иск Народного защитника Грузии и подтвердила законность запрета на долгосрочные и видеосвидания для обвиняемых.



Нетгазета

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