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Грузию посещает спикер парламента Азербайджана
10.03.2025 16:36
Парламентская делегация Азербайджана во главе со спикером Милли Меджлиса Сагибой Гафаровой прибыла в Грузию с официальным визитом.
В международном аэропорту Тбилиси делегацию встретили вице-спикер грузинского парламента Нино Цилосани, а также послы обеих стран — Зураб Патарадзе и Фаиг Гулиев.
В рамках визита запланирован ряд встреч спикера Сагибы Гафаровой с руководством Грузии, сообщает официальный сайт Милли Меджлиса.
На сайте парламента Грузии информация о визите пока не опубликована. Напоним, что легитимность грузинского законодательного органа не признают пятый президент Саломе Зурабишвили, оппозиция и значительная часть общественности.
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