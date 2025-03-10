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Грузию посещает спикер парламента Азербайджана


10.03.2025   16:36


Парламентская делегация Азербайджана во главе со спикером Милли Меджлиса Сагибой Гафаровой прибыла в Грузию с официальным визитом.

В международном аэропорту Тбилиси делегацию встретили вице-спикер грузинского парламента Нино Цилосани, а также послы обеих стран — Зураб Патарадзе и Фаиг Гулиев.

В рамках визита запланирован ряд встреч спикера Сагибы Гафаровой с руководством Грузии, сообщает официальный сайт Милли Меджлиса.

На сайте парламента Грузии информация о визите пока не опубликована. Напоним, что легитимность грузинского законодательного органа не признают пятый президент Саломе Зурабишвили, оппозиция и значительная часть общественности.


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