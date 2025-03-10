

Грузию посещает спикер парламента Азербайджана

10.03.2025 16:36





Парламентская делегация Азербайджана во главе со спикером Милли Меджлиса Сагибой Гафаровой прибыла в Грузию с официальным визитом.



В международном аэропорту Тбилиси делегацию встретили вице-спикер грузинского парламента Нино Цилосани, а также послы обеих стран — Зураб Патарадзе и Фаиг Гулиев.



В рамках визита запланирован ряд встреч спикера Сагибы Гафаровой с руководством Грузии, сообщает официальный сайт Милли Меджлиса.



На сайте парламента Грузии информация о визите пока не опубликована. Напоним, что легитимность грузинского законодательного органа не признают пятый президент Саломе Зурабишвили, оппозиция и значительная часть общественности.





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