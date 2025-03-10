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Проходит встреча между Саломе Зурабишвили и представителями оппозиции


10.03.2025   18:06


Пятый президент Саломе Зурабишвили проводит очередную координационную встречу с представителями оппозиции.

Как известно, на встрече будут обсуждаться текущие политические процессы.

В частности, по словам одного из лидеров «Коалиции за перемены» Элен Хоштария, на встрече речь пойдет о зарубежных визитах, политзаключенных и текущих протестах.

На встречу пришли представители партий «Национальное движение», «Сильная Грузия», «Коалиция за перемены», «Федералисты», «Гахария — за Грузию» и «Площадь Свободы».


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