

Проходит встреча между Саломе Зурабишвили и представителями оппозиции

10.03.2025 18:06





Пятый президент Саломе Зурабишвили проводит очередную координационную встречу с представителями оппозиции.



Как известно, на встрече будут обсуждаться текущие политические процессы.



В частности, по словам одного из лидеров «Коалиции за перемены» Элен Хоштария, на встрече речь пойдет о зарубежных визитах, политзаключенных и текущих протестах.



На встречу пришли представители партий «Национальное движение», «Сильная Грузия», «Коалиция за перемены», «Федералисты», «Гахария — за Грузию» и «Площадь Свободы».





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