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С ноября 2023 года в Азербайджане заключены в тюрьму около 30 журналистов
10.03.2025 18:43
С ноября 2023 года в Азербайджане были заключены в тюрьму около 30 журналистов. Режим Алиева обвиняет каждого из них в контрабанде.
Большинство задержанных — сотрудники Meydan TV, AbzasMedia и Toplum TV.
Журналисты отрицают обвинения и заявляют, что были арестованы за антикоррупционные расследования и незаконные действия со стороны государственных чиновников.
Всего в списке политзаключенных Азербайджана, опубликованном «Союзом за свободу политзаключенных» 12 февраля 2025 года, значатся 357 человек.
По сравнению с предыдущим отчетом от 12 декабря 2024 года число политзаключенных увеличилось на 26 человек.
Согласно списку, задержанные делятся на 12 категорий, в том числе:
Журналисты и блогеры – 27 человек
Правозащитники – 4 человека
Члены оппозиционных партий и гражданского общества – 32 человека
Активисты национальных меньшинств – 4 человека
Антивоенные активисты – 2 человека и т.д.
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