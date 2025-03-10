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С ноября 2023 года в Азербайджане заключены в тюрьму около 30 журналистов


10.03.2025   18:43


С ноября 2023 года в Азербайджане были заключены в тюрьму около 30 журналистов. Режим Алиева обвиняет каждого из них в контрабанде.

Большинство задержанных — сотрудники Meydan TV, AbzasMedia и Toplum TV.

Журналисты отрицают обвинения и заявляют, что были арестованы за антикоррупционные расследования и незаконные действия со стороны государственных чиновников.

Всего в списке политзаключенных Азербайджана, опубликованном «Союзом за свободу политзаключенных» 12 февраля 2025 года, значатся 357 человек.

По сравнению с предыдущим отчетом от 12 декабря 2024 года число политзаключенных увеличилось на 26 человек.

Согласно списку, задержанные делятся на 12 категорий, в том числе:

Журналисты и блогеры – 27 человек
Правозащитники – 4 человека
Члены оппозиционных партий и гражданского общества – 32 человека
Активисты национальных меньшинств – 4 человека
Антивоенные активисты – 2 человека и т.д.


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