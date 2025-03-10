

С ноября 2023 года в Азербайджане заключены в тюрьму около 30 журналистов

10.03.2025 18:43





С ноября 2023 года в Азербайджане были заключены в тюрьму около 30 журналистов. Режим Алиева обвиняет каждого из них в контрабанде.



Большинство задержанных — сотрудники Meydan TV, AbzasMedia и Toplum TV.



Журналисты отрицают обвинения и заявляют, что были арестованы за антикоррупционные расследования и незаконные действия со стороны государственных чиновников.



Всего в списке политзаключенных Азербайджана, опубликованном «Союзом за свободу политзаключенных» 12 февраля 2025 года, значатся 357 человек.



По сравнению с предыдущим отчетом от 12 декабря 2024 года число политзаключенных увеличилось на 26 человек.



Согласно списку, задержанные делятся на 12 категорий, в том числе:



Журналисты и блогеры – 27 человек

Правозащитники – 4 человека

Члены оппозиционных партий и гражданского общества – 32 человека

Активисты национальных меньшинств – 4 человека

Антивоенные активисты – 2 человека и т.д.





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