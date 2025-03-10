

Папуашвили встретился с председателем Милли Меджлиса Азербайджана

10.03.2025 19:41





Председатель однопартийного парламента Грузии Шалва Папуашвили встретился со спикером Милли Меджлиса парламента Азербайджанской Республики Сахибой Гафаровой. Информацию об этом распространяет пресс-центр парламента Грузии.



На встрече была подчеркнута историческая дружба и многогранное плодотворное сотрудничество между Грузией и Азербайджанской Республикой. Шалва Папуашвили поблагодарил азербайджанскую сторону за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии и подтвердил поддержку Грузией территориальной целостности Азербайджана.



На встрече также обсуждалась частота визитов на высоком уровне между двумя странами. Шалва Папуашвили отметил, что символично и отрадно, что первый официальный визит в новоизбранный парламент совершает председатель Милли Меджлиса Азербайджана. Положительно оценены связи между законодательными органами двух стран, как на уровне председателей, так и отраслевых комитетов. Отмечена важность Меморандума о взаимопонимании для дальнейшего развития сотрудничества.



Стороны также обсудили текущую ситуацию в регионе Южного Кавказа и подчеркнули важность добрососедских отношений, мира и безопасности. Отмечена готовность работать над реализацией региональных проектов, имеющих стратегическое значение.



Сахиба Гафарова пригласила Шалву Папуашвили в Азербайджан.





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