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Папуашвили встретился с председателем Милли Меджлиса Азербайджана


10.03.2025   19:41


Председатель однопартийного парламента Грузии Шалва Папуашвили встретился со спикером Милли Меджлиса парламента Азербайджанской Республики Сахибой Гафаровой. Информацию об этом распространяет пресс-центр парламента Грузии.

На встрече была подчеркнута историческая дружба и многогранное плодотворное сотрудничество между Грузией и Азербайджанской Республикой. Шалва Папуашвили поблагодарил азербайджанскую сторону за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии и подтвердил поддержку Грузией территориальной целостности Азербайджана.

На встрече также обсуждалась частота визитов на высоком уровне между двумя странами. Шалва Папуашвили отметил, что символично и отрадно, что первый официальный визит в новоизбранный парламент совершает председатель Милли Меджлиса Азербайджана. Положительно оценены связи между законодательными органами двух стран, как на уровне председателей, так и отраслевых комитетов. Отмечена важность Меморандума о взаимопонимании для дальнейшего развития сотрудничества.

Стороны также обсудили текущую ситуацию в регионе Южного Кавказа и подчеркнули важность добрососедских отношений, мира и безопасности. Отмечена готовность работать над реализацией региональных проектов, имеющих стратегическое значение.

Сахиба Гафарова пригласила Шалву Папуашвили в Азербайджан.


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