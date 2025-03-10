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31 марта в Грузии планируется большая акция протеста
10.03.2025 21:02
31 марта — день референдума о независимости Грузии и важнейшая дата в истории независимости Грузии, подготовку к которому мы начнем вместе, — заявила председатель «Национального движения» Тина Бокучава.
Кроме того, после встречи Саломе Зурабишвили с представителями оппозиции она рассказала о создании «общего фронта сопротивления», отметив, что заказ общества - максимальное единство и максимальные усилия.
«Мы обсудили большую акцию 31 марта, это день референдума о независимости Грузии и очень важная дата в истории независимости Грузии, к которому мы совместно начнем подготовку.
В том числе мы обсудили создание «общего фронта сопротивления» — участие всех политических партий вокруг президента Зурабишвили, для которой важно сохранить евроатлантическое будущее нашей страны. Важно, что такой координационный формат существует.
В том числе, максимальное объединение и максимальные усилия — это заказ, который существует в обществе», — сказала Тина Бокучава.
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