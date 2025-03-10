

Джапаридзе: Позиция Саломе Зурабишвили - максимальное координирование политических и общественных групп

10.03.2025 21:04





Мы обсудили шаги, которые нужно предпринять, это необходимо для ускорения решения относительно назначения даты новых выборов, — заявил журналистам один из лидеров коалиции «Сильная Грузия» Бадри Джапаридзе после встречи с пятым президентом Грузии Саломе Зурабишвили.



По словам Джапаридзе, вокруг Саломе Зурабишвили должен быть выработан общий формат, где наряду с политическими центрами будут представлены и те люди, которые являются частью непрерывного протеста.



«Мы также говорили о важности более тесной координации вокруг политических центров, общества и президента, и мы продолжим этот разговор. Это была очередная рабочая и очень интересная, содержательная встреча.



Позиция Саломе Зурабишвили в том, чтобы произошла максимальная координация и сближение политических групп, общественных групп. Мы считаем, что вокруг президента должен быть выработан общий формат. Это может быть фронт внутреннего сопротивления, может быть координационный совет - названия не имеют значения, суть в том, что здесь должны быть действительно политические центры, в тоже время, представлено общество и те, кто каждый день выходит на улицы - их представительство должно быть отражено здесь, в этом координационном совете», - заявил Джапаридзе.





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