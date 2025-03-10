

Черголеишвили: Даже разговор или обсуждение выборов в местное самоуправление плохо повлияет на настрой протеста

10.03.2025 21:19





Одна из лидеров партии «Федералисты» Тамар Черголеишвили заявила, что по инициативе Саломе Зурабишвили для подготовки к новым выборам будет создан «единый координационный фронт».



Кроме того, как отметила Черголеишвили СМИ после встречи Саломе Зурабишвили с представителями оппозиции, к 31 марта Зурабишвили готовит акцию протеста.



«Инициатива Саломе Зурабишвили - создание единого координационного фронта по подготовке к новым выборам, который включит не только политические партии, но и гражданскую и протестную часть — она над этим работает.



Кроме того, Саломе Зурабишвили готовит акцию на 31 марта, и мы обменялись мнениями по этому поводу.



Мы также обсудили все вопросы, связанные с подготовкой к новым выборам, в том числе: политических заключенных, законодательную базу – то, что необходимо для проведения нормальных выборов в дальнейшем - мы говорили об этом. Главное, что наш фокус остается на новых выборах, и я думаю, что мы добьемся новых выборов», - сказала Черголеишвили.



На вопрос о том, будут ли они участвовать в выборах местного самоуправления, Черголеишвили заявила, что даже разговор или обсуждение выборов в местное самоуправление плохо повлияет на настрой протеста. По ее словам, это «безумие».





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