

Джапаридзе назвал ложью заявление замминистра юстиции в связи с портом Анаклия

10.03.2025 22:33





«Правящая команда на самом деле говорит о том, что консорциум Анаклия оплатил арбитражные издержки. Что касается «Грузинской мечты», то она скрывает, сколько десятков лари она заплатила за юридические услуги. Этой суммы хватило бы на выдачу государственной гарантии, и Анаклия сегодня был бы действующим портом», — заявил член партии «Лело» Бадри Джапаридзе.



Джапаридзе прокомментировал заявление заместителя министра юстиции Беки Дзамашвили о том, что «юридически Хазарадзе и Джапаридзе уже согласились с оценкой Международного суда и с тем, что порт Анаклия не мог быть построен по их вине».



«Это очередная пропагандистская ложь «Грузинской мечты», распространяемая подконтрольными им СМИ. Данная информация в корне неверна, поскольку консорциум уже давно покрыл арбитражные издержки. Мамуке Хазарадзе не выплачивал никаких денег ни в один бюджет. Консорциум покрыл арбитражные издержки, которые были взысканы в виде сборов. На самом деле «Грузинская мечта» скрывает огромные суммы, которые она заплатила юридическим фирмам за разрешение споров. За два года Агентство по закупкам выплатило юридическим фирмам 123 млн лари только за рассмотрение спорных вопросов. Среди них юридической фирме «White and Case», которой было поручено защищать интересы «Грузинской мечты», должны были выплатить 70 миллионов лари из государственных средств в 2024 году. Поэтому нам нужно поговорить о том, как тратятся деньги грузинского народа. Вместо того чтобы тратить деньги на юридические издержки, с этими деньгами, с гарантией порт Анаклия мог бы сегодня полноценно функционировать», — заявил Джапаридзе.







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